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Эксперты рассказали о самых безопасных туристических маршрутах на 2020 год

, ИА "Амител"
На первом месте оказалась Австралия
Фото: lookmytrips.com

Фото: lookmytrips.com

Страховая компания BHTP определила самые безопасные туристические направления на 2020 год, сообщает РИА "Новости".

Несмотря на бушующие лесные пожары, на первом месте списка оказалась Австралия. Ее выбрали разные группы путешественников: начиная от молодежи и заканчивая родителями с детьми. 

На втором месте – Швеция. Сюда желают отправиться молодые и зрелые туристы. Третью строчку заняла Новая Зеландия за "умеренный климат, хорошую инфраструктуру, доступную медицину, высокое качество интернета и хорошие дороги". 

Также в топ-10 вошли Франция и Нидерланды, Исландия, Ирландия, Греция и Япония. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.01.2020 10:52
iOne

Ну да в Австралии сейчас вообще огонь!!!

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