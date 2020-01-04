Автомобиль протаранил фонарный столб в Рубцовске

В ночь с 3 на 4 января в Рубцовске легковой автомобиль врезался в фонарный столб. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".
Уточняется, что ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Калинина.
Автомобиль получил серьезные повреждения, однако, судя по кадрам, водитель отделался легкими травмами.
Информация об инциденте уточняется.
Комментарии
так дороги то чистить надо!!! колея по всему городу
Скоро весна , прокуратура внесет представление администрации, расчувствуется Роспотребнадзор и даже инспектора ДПС будут указывать в своих рапортах состояние дорожного покрытия. И в установленный Законом срок администрация выдаст ответ, что дороги от снега очищены. Представления будут выполнены !