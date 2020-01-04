В Microsoft сообщили о прекращении поддержки Windows 7

С 14 января Microsoft откажется от поддержки Windows 7. Семерка перестанет обновляться и не будет соответствовать требованиям безопасности, сообщает РИА "Новости".
В пресс-службе компании отметили, что операционная система была разработана более 10 лет назад при другом уровне киберугроз, и при появлении новых технологий необходим пересмотр ОС.
"Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft", – подытожили в компании.
Отсутствие поддержки у Windows 7 скажется на ее защищенности, и пользователи могут стать легкой добычей для киберпреступников. Кроме того, представители фирмы посоветовали обновить все устройства до последних версий ОС.
Комментарии
Это конец!
Лучше пристрелите меня!
главный вопрос - а где взять драйвера под 10ку на железо где 7ка?!
главный вопрос - а где взять драйвера под 10ку на железо где 7ка?!
10-ка сама подтянет все необходимые драйвера. Случилось по необходимости установить 10-ку на древней материнке Gigabyte EP45-UD3LR с процем Е7300 - все драйвера "подтянулись" без проблем и работает все оч шустро и без проблем уже 3-й год.
Ой, а мне что делать? Я же а этом ни бум-бум? Ничего не будет работать? Молодежь, подскажите как быть то?
Ничего не будет работать? Молодежь, подскажите как быть то?
Работать будет, просто начнут выскакивать баннеры с предупреждениями о том. что закончен срок поддержки. Но советую пригласить специалиста из числа знакомых, друзей.
Я ХР держу ради специфического софта и железки. А они насильно предлагают уйтм, прям как налоговая с енвд...
Я только последние полгода как на 10-ку перешел с XP, поначалу несколько непривычно,а потом замечательно. Кстати устанавливал сам хоть и пенсионер. Кстати не так уж и сложно.