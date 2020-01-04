Несколько человек погибли при пожаре в Барнауле

Рано утром 4 января произошел пожар в двухквартирном частном доме по улице Пивоварской в Барнауле, рассказали в МЧС.
К моменту прибытия пожарных открытым огнем горела кровля и половина дома. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям, к тушению приступили незамедлительно.
Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров, а для его локализации потребовалось около 20 минут. На месте происшествия обнаружили погибших.
Вероятная причина пожара – нарушение правил печного отопления, но полную картину происшествия еще предстоит установить. Этим занимаются следователи-криминалисты и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
На тушение пожара привлекались 46 человек, 12 единиц техники, из них 34 человека и 8 единиц техники от МЧС России.
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