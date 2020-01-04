"Это страшно": жена онколога Павленко прокомментировала последнее письмо мужа

Жена Санкт-Петербургского врача-онколога Андрея Павленко прокомментировала последнее обращение своего мужа в социальных сетях, пишет РИА "Новости".
О том, что болезнь не победить, стало известно два месяца назад. Новый год семья встречала дома, хотя Андрею каждые два часа нужно ставить капельницы.
"Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать", – сказала женщина.
Рак желудка у Андрея диагностировали в 2018 году, после чего он начал вести свой дневник в интернете. После того, как стало ясно, что болезнь не уйдет, он попрощался с читателями.
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