Очевидцы: пьяный водитель устроил ДТП в центре Барнаула

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что в ночь с 3 на 4 января в центре Барнаула был замечен нетрезвый водитель.
Мужчина на автомобиле Honda снес ограждение в центре дороги и развернул машину.
Транспортное средство получило серьезные повреждения, перекрыло трамвайные пути и одну полосу автомобильной дороги.
Информации о состоянии водителя нет. По словам очевидцев, он находился за рулем нетрезвым.
Комментарии
опять пьянь на хонде, сколько можно? Хонда головного мозга, на них адекватных вообще нет
Пьяного водителя "КамерыПоберушки" определить не могут
Пьяного водителя может определить тока "Трезвыйполицай"
А полицаи летом все в Крыму за наш счёт оздаравливаются
А зимой за наш же счёт в декретном отпуске
Начальник ГИБДД Перцев, прирос задом к креслу! Ему наплевать, что творится на дорогах города! Кроме как писать отчеты что аварийность снижена установкой искусственной неровности или установкой знака ограничение скорости, он больше ничего не может. Получает хорошую зарплату и доволен. Позор такому начальнику! Правильно, кому работать то, зайдите на 10 Западную - одни майоры и все при делах, все бумажки перекладывают...
Хорошо, что этот пьяный не сбил людей на пешеходном или тротуаре...
Может мусарам ещё жалование удвоить ?
А как менты могут помешать бухому сесть за руль?
4.01.2020 15:34
- гость -
По одному неадекватном у всех не суди.
Если гаишники на каждом углу, нам это не очень, если их вообще нет, тоже не очень. Надо бы золотую середину подобрать, они на каждом углу, но тормозят только выявляя профессиональным взглядом подозрительно движущийся автомобиль. Да, слабый критерий, но хоть не всех подряд и совсем то неадеквата поди вычислят
4.01.2020 16:27
Пионер
А как менты могут помешать бухому сесть за руль?
Раньше пьяных менты вычисляли и ловили, а сейчас пьяных столбы ловят или жмурики ..
А пионеры мешали лучистое с газировкой