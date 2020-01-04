Очевидцы: пьяный водитель устроил ДТП в центре Барнаула

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что в ночь с 3 на 4 января в центре Барнаула был замечен нетрезвый водитель.
Мужчина на автомобиле Honda снес ограждение в центре дороги и развернул машину.
Транспортное средство получило серьезные повреждения, перекрыло трамвайные пути и одну полосу автомобильной дороги.
Информации о состоянии водителя нет. По словам очевидцев, он находился за рулем нетрезвым.
Комментарии
опять пьянь на хонде, сколько можно? Хонда головного мозга, на них адекватных вообще нет
Пьяного водителя "КамерыПоберушки" определить не могут
Пьяного водителя может определить тока "Трезвыйполицай"
А полицаи летом все в Крыму за наш счёт оздаравливаются
А зимой за наш же счёт в декретном отпуске