Анастасия Заворотнюк поздравила россиян с Новым годом и поблагодарила за поддержку

Близкие Анастасии Заворотнюк на ее странице в Instagram от лица актрисы поздравили подписчиков с праздниками и поблагодарили за поддержку.
"Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем", – написал автор сообщения.
От лица семьи и самой Анастасии он также пожелал всем здоровья, благополучия и счастья в 2020 году.
Подписчики актрисы ответили на пост взаимностью и в комментариях поздравили ее. Больше всего люди желали Заворотнюк здоровья и выражали надежду на то, что в новом году она пойдет на поправку.
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