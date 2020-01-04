Двое пьяных дебоширов напали на полицейских в Новосибирске

Двое дебоширов в нетрезвом виде напали на сотрудников полиции, которые приехали по вызову о драке, сообщают "РИА Новости".
Инцидент произошел у дома по улице Ленина, куда и направились правоохранители.
"На месте происшествия двое граждан, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили нападение на полицейских и причинили им телесные повреждения. Учитывая агрессивное поведение нападавших, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия", — рассказали в МВД.
Дебоширами оказались двое местных жителей 22 и 26 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Комментарии
Страна варваров.Не то что как в старой доброй Англии.Вчера смотрел сериал про двух умных джентльменов,которые постоянно свои носа суют куда их позовут.И,главное, трезвые люди как люди,но как напьются пива,-и лбом в палас.Выдвижное увеличительное стекло вроде работает,зрачки двигаются,а дальше уже непонятки.Скорее бы Рождество Христово по старому стилю.
Ненависть у народа к полицаям ...
В данном случае - пьянь оборзела. Печально, что обоих не "ушатали".
Хорошо не в США.
Печально что Путин у власти.Побыстрее бы появился такой как Сталин.Он бы сразу начал принимать смс-ки от Навального.