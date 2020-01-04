Стоматолог напал на женщину с ребенком в Приморье

Стоматолог в Уссурийске отказался принимать ребенка и сломал пальцы его матери, сообщают "Вести".
Женщина обратилась в больницу с жалобами на то, что ребенок не есть два дня. Врач отказался принимать пациента не объяснив причины и потерпевшая потребовала написать письменный отказ. В какой-то момент она достала телефон и начала снимать все на камеру и врач вырвать его из рук.
У женщины зафиксировано сотрясение мозга и перелом двух пальцев. Минздрав подтвердил факт причинения телесных повреждений.
Инцидентом заинтересовался Следственный комитет. Ведомство проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.
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