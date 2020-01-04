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Омский народный хор исполнил песню Лютика из сериала "Ведьмак" от Netflix

, ИА "Амител"
Артисты явно заслужили если не чеканную монету, то большое количество лайков

Государственный Омский русский народный хор представил свой кавер на песню Лютика "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" из сериала "Ведьмак". Главную партию исполнил народный артист Валерий Подворный. 

"Это все так молниеносно произошло, что теперь, когда вижу везде эту запись, даже не верю, что это спел я, что это сделал наш Омской русский народный хор. Столько просмотров, столько приятных комментариев я не ожидал! И только после записи понял, что песня действительно имеет свойство "оставаться в голове". Она теперь звучит во мне всегда", – цитирует Подворного TJ

Пользователи YouTube оценили работу хора и назвали ее лучшим кавером из всех существующих на сервисе. Филармония предложила пригласить коллектив в эфир программы "Вечерний Ургант", а комментаторы – распространять видео с хештегами, касающимися сериала, в Twitter. 

Отдельно слушатели отметили то, что артисты хора не побоялись спеть что-то кроме классики и покорили сердца фанатов сериала. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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