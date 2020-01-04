Специалисты рассказали, какие продукты помогают в профилактике диабета

Медицинские специалисты назвали продукты. которые способствуют профилактике диабета второго типа. Не смотря на то, что это серьезная и опасная болезнь, ее можно предотвратить, изменив рацион питания.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 3000 человек. Результаты показали, что те, у кого в рационе есть овощи, фрукты, цельное зерно, растительное масло и орехи, имеют на 60% меньше риск развития диабета.
Помочь в профилактике заболевания могут продукты, содержащие витамины группы B, куркумин и, в некоторых случаях, кофе. Кроме того, профилактике заболевания способствует изменение порядка потребления продуктов, например: если сначала съесть рис, а затем мясо с овощами, то в крови будет больше сахара, чем если съесть эти продукты в обратном порядке, пишет портал HealthNews.
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