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Врач подсказал действенный метод быстрого избавления от стресса

, ИА "Амител"
Поможет активность
Фото: живуспортом.рф

Фото: живуспортом.рф

Заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов рассказал о том, что зимние пробежки могут помочь эффективно бороться со стрессом, пишет РИА "Новости".

"В солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой помогает справиться со стрессом и улучшить настроение", – отметил специалист.

Такой вид активности, по его словам, укрепляет иммунитет и способствует профилактике простуды. Кроме того, пробежки повышают уровень адреналина и серотонина в крови. 

Специалист отметил, что слишком частые и изнурительные тренировки приводят к усталости и подавленности. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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