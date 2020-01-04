Врач подсказал действенный метод быстрого избавления от стресса

Заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов рассказал о том, что зимние пробежки могут помочь эффективно бороться со стрессом, пишет РИА "Новости".
"В солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой помогает справиться со стрессом и улучшить настроение", – отметил специалист.
Такой вид активности, по его словам, укрепляет иммунитет и способствует профилактике простуды. Кроме того, пробежки повышают уровень адреналина и серотонина в крови.
Специалист отметил, что слишком частые и изнурительные тренировки приводят к усталости и подавленности.
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