В России хотят изменить возраст, с которого можно вступать в брак

Возрастные требования к россиянам, которые хотят вступить в брак, планируют изменить. Об этом сообщает "Российская газета" с ссылкой на план законопроектной работы правительства. В нем говорится о поправках в Семейный кодекс и закон "Об актах гражданского состояния", которые подготовит Министерство юстиции. При этом законопроект планируется внести в Госдуму не раньше февраля 2021 года.
Из документа следует, что правительство разработает изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния". Они будут касаться "корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
При этом подробностей грядущих изменений пока нет. Но эксперты "Российской газеты" уверены, что брачный возраст, скорее всего, снизят. Несколько лет назад предлагалось поднять возрастной порог до 21 года, но в Минюсте четко дали понять, что повышать возраст точно не планируют.
Сейчас, кстати, вступить брак в России при определенных условиях можно с 14 лет. Только вот список причин, которые позволяют это сделать, точно не определен. Чаще всего регистрировать такие браки разрешают, если невеста ждет ребенка или если жениха забирают в армию.
Поэтому в ведомстве планируют более детально проработать этот вопрос: и в части возрастного ценза, и в части списка причин, которые позволяют жениться.
Напомним, ранее Минюст предложил разрешить судебным приставам взламывать двери в квартиры и дома.
Комментарии
Видимость работы создают. Других то проблем нет .
Бездари.