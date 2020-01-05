Сборная России по хоккею вышла в финал молодежного ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею победила команду Швеции в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии. Игра завершилась со счетом 5:4, а победу удалось добыть лишь в овертайме.
Примечательно, что счет в матче открыли именно шведы: шайбу забросил Расмус Сандин. Позднее он оформил дубль, а кроме него у скандинавов отличились Нильс Лундквист и Самуэль Фагемо.
Подопечные Валерия Брагина по ходу встречи даже вели со счетом 3:1, но решать судьбу поединка пришлось в дополнительное время. Одну шайбу забросил Александр Хованов, а по дублю на свой счет записали Егор Соколов и Иван Морозов, который забил победный гол.
В финале россияне сыграют с командой из Канады: в другом полуфинале "кленовые листья" со счетом 5:0 разгромили финнов. Кстати, сборные уже встречались на этом турнире: во время группового этапа сборная России обыграла канадцев со счетом 6:0.
Комментарии
Забавно будет если канадцы победят после первого поражения
Чёткой жирной точкой завершился матч.Даже восклицательным знаком !