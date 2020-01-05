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Сборная России по хоккею вышла в финал молодежного ЧМ

, ИА "Амител"
В напряженном матче переиграли шведов. Впереди – сборная Канады
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Молодежная сборная России по хоккею победила команду Швеции в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии. Игра завершилась со счетом 5:4, а победу удалось добыть лишь в овертайме.

Примечательно, что счет в матче открыли именно шведы: шайбу забросил Расмус Сандин. Позднее он оформил дубль, а кроме него у скандинавов отличились Нильс Лундквист и Самуэль Фагемо.

Подопечные Валерия Брагина по ходу встречи даже вели со счетом 3:1, но решать судьбу поединка пришлось в дополнительное время. Одну шайбу забросил Александр Хованов, а по дублю на свой счет записали Егор Соколов и Иван Морозов, который забил победный гол.

В финале россияне сыграют с командой из Канады: в другом полуфинале "кленовые листья" со счетом 5:0 разгромили финнов. Кстати, сборные уже встречались на этом турнире: во время группового этапа сборная России обыграла канадцев со счетом 6:0.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

5.01.2020 10:14
- гость -

Забавно будет если канадцы победят после первого поражения

5.01.2020 10:27
- гость -

Чёткой жирной точкой завершился матч.Даже восклицательным знаком !

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