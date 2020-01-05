Воскресенье, 5 Январь, 11:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,91
€ 69,38
Обь
11см -13



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

Медики назвали 10 правил, которые сводят к минимуму риск заболеть раком

, ИА "Амител"
Выполнение простых рекомендаций снижает вероятность заболевания во много раз
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Специалисты-онкологи составили Европейский кодекс по раку, который включает в себя 10 простых "антираковых" правил, пишет "МедикФорум" с ссылкой на Focus.de. Если им следовать, риск смертельного заболевания можно снизить во много раз.

Отказ от курения

Эксперты называют табачный дым одним из главных факторов, повышающих риск онкозаболевания. Причем речь идет не только о раке легких и горла: курение увеличивает риск возникновения и других злокачественных опухолей: желудка, пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря, почек.

Контролировать свой вес

По мнению немецких специалистов, лишний вес увеличивает риск возникновения как минимум одиннадцати онкозаболеваний. Самые частые среди них: колоректальный рак, рак пищевода и рак молочной железы. При лишнем весе у человека наблюдается повышенное выделение гормонов инсулина и лептина. А они способствуют росту клеток опухоли.

Физические упражнения

По статистике, 6% новых случаев заболевания раком происходят из-за недостатка физических нагрузок. В первую очередь ежедневные упражнения помогают защитить себя от развития рака толстой кишки, рака молочной железы и матки.

Есть больше овощей и фруктов

Еще 8% новых случаев онкозаболеваний возникают из-за недостатка растительной пищи в рационе. Ежедневное употребление овощей и фруктов снижает риск развития рака пищевода, желудка, кишечника и поджелудочной железы.

Избегать обработанного мяса и колбасы

Рекомендация немецких специалистов: есть не более 500 граммов красного мяса в неделю и полностью избегать изделий из обработанного мяса. ВОЗ в 2015 году признала продукты из переработанного мяса канцерогенными.

Не злоупотреблять алкоголем

На все онкозаболевания пищеварительного тракта сильно влияет употребление алкоголя. Поэтому ученые рекомендуют не злоупотреблять: мужчинам следует выпивать не более 20 граммов чистого алкоголя в день, женщинам – не более 10 граммов.

Не злоупотреблять солнечными ваннами

Наряду с курением, ультрафиолетовые лучи – один из главных факторов возникновения рака, считают эксперты. В первую очередь чрезмерное пребывание на солнце может привести к возникновению рака кожи.

Защита от канцерогенных веществ

Загрязнители окружающей среды тоже нередко становятся одной из причин онкозаболеваний. Поэтому эксперты не рекомендуют подолгу находиться в экологически неблагоприятных зонах. А также следует внимательнее относиться к рентгенологическим исследованиям: их лучше проводить только в случае необходимости.

Прививки от гепатита В и ВПЧ

Рак печени часто возникает именно после заражения гепатитом В. Поэтому вакцинация значительно снижает такой риск. Прививки против вируса папилломы человека (ВПЧ) уменьшают опасность возникновения рака шейки матки, области половых органов, а также рта и горла.

Медосмотры

Эксперты называют это главным "антираковым" правилом. Чем раньше рак обнаруживают, тем больше шансов его вылечить. Ученые подчеркивают, что лучший способ уменьшить риск смертельного заболевания – регулярно посещать врачей. Тем более что для выявления некоторых видов рака важно проходить обследования: это касается колоректального рака, рака кожи, рака молочной железы, рака простаты, рака шейки матки.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:19
С тяжелой головой: новосибирский фотограф снял ролик об алтайском горном баране 0
10:47
В России планируют наказывать уголовно за отказ передать ребенка по решению суда 0
10:13
В алтайском селе обнаружили "голую" теплотрассу, которая "топит улицу" 3
09:48
Медики назвали 10 правил, которые сводят к минимуму риск заболеть раком 0
09:16
Сборная России по хоккею вышла в финал молодежного ЧМ 2
08:48
Количество зарегистрированных в России автомобилей превысило 60 млн 4
08:11
Власти Барнаула рассказали, сколько снега уже успели вывезти с городских улиц 12
07:44
В России хотят изменить возраст, с которого можно вступать в брак 2
07:13
Женщина в цветном платье и розовом пиджаке пропала в Алтайском крае 1
06:48
Самые нелепые новогодние свитера 4
06:26
Туман и гололед. Прогноз погоды в Алтайском крае на 5 января 0
06:01
В Барнауле закрыли на ремонт старый мост через Обь на два года 5
20:44
Врач подсказал действенный метод быстрого избавления от стресса 0
20:17
Омский народный хор исполнил песню Лютика из сериала "Ведьмак" от Netflix 1
19:57
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь 3
19:17
Специалисты рассказали, какие продукты помогают в профилактике диабета 0
18:48
Стоматолог напал на женщину с ребенком в Приморье 4
18:10
Крупный торговый центр эвакуировали в центре Барнаула 0
17:44
Тарифы на электроэнергию выросли в Алтайском крае в 2020 году 20
17:16
Двое пьяных дебоширов напали на полицейских в Новосибирске 10
16:49
Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания системы защиты 1
16:09
Анастасия Заворотнюк поздравила россиян с Новым годом и поблагодарила за поддержку 1
15:44
Футболист Федор Смолов раскрыл отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина 8
15:20
Очевидцы: пьяный водитель устроил ДТП в центре Барнаула 15
14:30
"Это страшно": жена онколога Павленко прокомментировала последнее письмо мужа 1
13:42
Актриса Камерон Диаз в 47 лет впервые стала матерью 3
13:15
Люди погибли во время пожара в Барнауле 1
12:45
Волочкова полностью разделась для того, чтобы ответить хейтерам 17
12:00
Время чудес. Армянская сказка "Золотоволосая Лусик" 0
11:49
В Microsoft сообщили о прекращении поддержки Windows 7 17
11:13
Автомобиль протаранил фонарный столб в Рубцовске 4
10:41
Эксперты рассказали о самых безопасных туристических маршрутах на 2020 год 2
10:20
Избиение заключенных сотрудниками кузбасской колонии попало на видео 5
09:44
Жительница Урала продает тысячную купюру за 7,7 млн рублей 3
09:12
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом 8
08:49
Звезду одного из фильмов Марвел обвиняют в убийстве собственной матери 0
08:07
Крыша автобазы рухнула на пассажирские автобусы в Барнауле 8
07:41
Как помогают семьям, воспитывающим детей-инвалидов в Алтайском крае. Инфографика 0
07:32
Продать, выкинуть или передарить: что делать с ненужными подарками 1
07:08
Можно ли с помощью солнечных батарей обеспечить дом электроэнергией в Алтайском крае 14
06:51
Худеем после новогоднего застолья: рецепты жиросжигательных коктейлей 1
06:32
Мещанская привычка: как праздновали Новый год в Барнауле во времена империи 6
06:04
Самое время для зимних прогулок. О погоде в Алтайском крае 4 января 0
21:00
Стоп-кадр. В алтайском городе-курорте сфотографировали "четырехэтажную" сосульку 2
20:27
Названы регионы, в которых люди чаще всего ругаются матом 9
20:01
На Алтае во время новогоднего застолья сельчанин ударил топором своего обидчика 3
19:33
Названы четыре главных симптома, которые нельзя игнорировать 3
18:57
Старый мост в Барнауле закроют для движения транспорта с 5 января 9
18:24
На Алтае построили мегагорку, на которой ледянки разгоняются до скорости автомобиля 5
17:55
На алтайской трассе жестко столкнулись пять автомобилей 0

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.