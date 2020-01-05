Медики назвали 10 правил, которые сводят к минимуму риск заболеть раком

Специалисты-онкологи составили Европейский кодекс по раку, который включает в себя 10 простых "антираковых" правил, пишет "МедикФорум" с ссылкой на Focus.de. Если им следовать, риск смертельного заболевания можно снизить во много раз.
Отказ от курения
Эксперты называют табачный дым одним из главных факторов, повышающих риск онкозаболевания. Причем речь идет не только о раке легких и горла: курение увеличивает риск возникновения и других злокачественных опухолей: желудка, пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря, почек.
Контролировать свой вес
По мнению немецких специалистов, лишний вес увеличивает риск возникновения как минимум одиннадцати онкозаболеваний. Самые частые среди них: колоректальный рак, рак пищевода и рак молочной железы. При лишнем весе у человека наблюдается повышенное выделение гормонов инсулина и лептина. А они способствуют росту клеток опухоли.
Физические упражнения
По статистике, 6% новых случаев заболевания раком происходят из-за недостатка физических нагрузок. В первую очередь ежедневные упражнения помогают защитить себя от развития рака толстой кишки, рака молочной железы и матки.
Есть больше овощей и фруктов
Еще 8% новых случаев онкозаболеваний возникают из-за недостатка растительной пищи в рационе. Ежедневное употребление овощей и фруктов снижает риск развития рака пищевода, желудка, кишечника и поджелудочной железы.
Избегать обработанного мяса и колбасы
Рекомендация немецких специалистов: есть не более 500 граммов красного мяса в неделю и полностью избегать изделий из обработанного мяса. ВОЗ в 2015 году признала продукты из переработанного мяса канцерогенными.
Не злоупотреблять алкоголем
На все онкозаболевания пищеварительного тракта сильно влияет употребление алкоголя. Поэтому ученые рекомендуют не злоупотреблять: мужчинам следует выпивать не более 20 граммов чистого алкоголя в день, женщинам – не более 10 граммов.
Не злоупотреблять солнечными ваннами
Наряду с курением, ультрафиолетовые лучи – один из главных факторов возникновения рака, считают эксперты. В первую очередь чрезмерное пребывание на солнце может привести к возникновению рака кожи.
Защита от канцерогенных веществ
Загрязнители окружающей среды тоже нередко становятся одной из причин онкозаболеваний. Поэтому эксперты не рекомендуют подолгу находиться в экологически неблагоприятных зонах. А также следует внимательнее относиться к рентгенологическим исследованиям: их лучше проводить только в случае необходимости.
Прививки от гепатита В и ВПЧ
Рак печени часто возникает именно после заражения гепатитом В. Поэтому вакцинация значительно снижает такой риск. Прививки против вируса папилломы человека (ВПЧ) уменьшают опасность возникновения рака шейки матки, области половых органов, а также рта и горла.
Медосмотры
Эксперты называют это главным "антираковым" правилом. Чем раньше рак обнаруживают, тем больше шансов его вылечить. Ученые подчеркивают, что лучший способ уменьшить риск смертельного заболевания – регулярно посещать врачей. Тем более что для выявления некоторых видов рака важно проходить обследования: это касается колоректального рака, рака кожи, рака молочной железы, рака простаты, рака шейки матки.
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