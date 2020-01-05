В алтайском селе обнаружили "голую" теплотрассу, которая "топит улицу"

Женщина, которая приехала погостить в Шипуново, обнаружила там неутепленную теплотрассу. Свое возмущение таким расходом бюджетных средств она выразила в видеоролике, опубликованном в сообществе "Инцидент Барнаул".
На видео можно заметить две "голые" трубы, которые проходят по улице. Вокруг них тает снег, и образовываются проталины.
"Купили угля и просто топят улицу. Томенко, посмотри, как люди расходуют государственный бюджет. Я думаю, что в Шипуново вам стоит прийти", – возмущается автор видеоролика.
В комментариях, кстати, недовольство автора видео разделяют: люди жалуются, что такую картину можно наблюдать и в других населенных пунктах края, в том числе и в Барнауле.
Комментарии
Приехать и увидеть. Вот из таких глав назначать.Молодец!