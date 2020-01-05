В России планируют наказывать уголовно за отказ передать ребенка по решению суда

В России хотят ввести уголовную ответственность за отказ передать ребенка другому родителю или органам опеки по решению суда, пишет ТАСС. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ разрабатывает Минюст. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности правительства РФ на 2020 год, который опубликовали на сайте правительства.
По планам, изменения коснутся статьи 315 УК РФ в части установления уголовной ответственности за неисполнение решения суда об отобрании (передаче) ребенка. Сейчас по этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.
Согласно опубликованному плану, в декабре 2020 года Минюст России представит законопроект в правительство РФ, а в марте 2021 года внесет его в Госдуму.
Напомним, ранее стало известно, что ближайшем будущем Минюст также планирует скорректировать брачный возраст. Эксперты полагают, что минимальный возрастной порог для вступления в брак снизят.
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