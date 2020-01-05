С тяжелой головой: новосибирский фотограф снял ролик об алтайском горном баране

Новосибирский фотограф и оператор Олег Кугаев опубликовал у себя на YouTube-канале трехминутный видеоролик об алтайском горном баране – аргали. Съемки он вел на территории национального парка "Сайлюгемский".
Фотограф – частый гость в "Сайлюгемском", сообщается на сайте национального парка. В этот раз он специально приехал в период гона аргали, чтобы запечатлеть поединки алтайских горных баранов.
"Забросили меня в горы, и пару дней я пытался подойти к одной группе архаров. Местность, знаете, специфична: ни одного дерева, чтобы спрятаться – архары меня видят, чуют и держатся на расстоянии. Слышу знакомый топот за спиной – группа аргали несется в мою сторону. Что происходит? Так напугать их на территории нацпарка мог либо я, либо снежный барс или волки. Больше на 118 000 га никого не было. Хоть бы барс… Аргали бегут ко мне, сердце выпрыгивает, и на сцене (вершине горы) на пару секунд появляется волк – учуял меня и растворился. Архары еще часа четыре паслись и выясняли отношения поблизости, и, поняв, что реальная опасность миновала, пошли дальше. А я остался с ощущениями, что возможно спас одному барану жизнь", – поделился впечатлениями Кугаев.
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