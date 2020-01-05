Девушку, которая обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании, арестовали в Москве

Модель Марину Рудницкую отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение 4 января принял Таганский суд Москвы. Девушку подозревают в вымогательстве у известного художника Никаса Сафронова около 500 тыс рублей, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
"Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок", – цитирует издание своего собеседника.
Он также сообщил, что, по данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании. Однако она решила не обращаться в полицию, а пригрозила живописцу разоблачить его на одном из федеральных каналов. За свое молчание модель потребовала у Никаса Сафронова около 500 тысяч рублей. Полицейские задержали ее вместе с подругой Татьяной Морозовой во время передачи денег.
В Таганском суде ТАСС подтвердили информацию о мере пресечения для девушек. Их подозревают в совершении преступления статье "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Комментарии
Прикинулась изнасилованной.Ах,ах,какая беда.Дескать.
И правильно. Сначала через постель всевозможных благ добиваются, а потом начинают всякие "ми ту" устраивать.
А Сафронова простили за износилование, так как первый заяву накатал.
А дальше предъявят самолету за оставленный засос на заднице?
Художника обидеть может каждая б...ь.