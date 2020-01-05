Шубенков стал Дедом Морозом и спас снеговика в новогоднем видео у себя в Instagram

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков выложил у себя на странице в Instagram шуточное новогоднее видео. В ролике, снятом совместно с компанией Red Bull, спортсмен благодаря своей скорости предотвращает лесной "теракт".
В видео показана небольшая, но драматичная история: злой заяц захватил в заложники снеговика и даже привязал к нему динамит, а сам решил удрать. Но Шубенков в образе Деда Мороза за считанные секунды преодолевает все препятствия и спасает снежного друга, а заодно и весь лес.
"Еще не иссякло новогоднее настроение? Так почему бы не пробежаться?" – подписал свое видео Шубенков.
Судя по комментариям, настроение у подписчиков спортсмена не иссякло: пользователи оценили и задумку видео, и новый образ Шубенкова.
Напомним, что по итогам 2019 года Сергей Шубенков стал спортсменом года в Алтайском крае. Этот титул он выигрывает уже третий год подряд.
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