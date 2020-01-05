Солнце приблизилось к Земле на минимальное расстояние

Земля и Солнце максимально сблизились друг с другом 5 января, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудницу Московского планетария Людмилу Кошман. Из-за этого с Земли солнечный диск выглядит на 3% больше, чем в июле, когда небесные объекты находятся максимально далеко друг от друга.
"В воскресенье, 5 января, наша планета будет в перигелии – самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год. Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. При этом самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца. Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах, разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутимо на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода", – приводит ТАСС слова астронома.
При этом Кошман пояснила, что смена времен года обусловлена совсем не расстоянием между Солнцем и Землей, а тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты.
Полный оборот вокруг небесного светила Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. При этом наша планета движется по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км/с.
Напомним, что уже в январе жители Алтайского края смогут наблюдать первое лунное затмение. Эксперты отмечают, что это будет самое значительное лунное затмение в 2020 году.
Комментарии
А может это Земля приблизилась в Солнцу?!!! Задрали эти жертвы ЕГЭ.