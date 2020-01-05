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Путин расскажет о снижении доходов россиян в послании Федеральному собранию

, ИА "Амител"
По словам президента, он обеспокоен стагнацией в реальных доходах населения
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин уделит особое внимание вопросу повышения доходов россиян в своем послании Федеральному собранию. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. Мероприятие состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж". Распоряжение об этом уже опубликовали на портале правовой информации.

Глава государства отметил, документ все еще разрабатывается, а потому не стал раскрывать его содержания. Но рассказал, что в числе самых актуальных будут вопросы, связанные с "преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности". 

"Есть варианты, но окончательно решения не приняты. Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", – подчеркнул Путин. 

Напомним, послание Федеральному собранию – ежегодное обращение президента страны, конституционно закрепленное как его обязанность. В нем глава государства обозначает основные векторы развития страны и ставит соответствующие задачи перед правительством. В 2019 году Владимир Путин выступал с посланием 20 февраля.

Кстати, проблему снижения реальных доходов населения президент поднимал и во время своей недавней онлайн-конференции. Тогда он заявил, что повышать их нужно за счет роста производительности труда.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

5.01.2020 13:37
- гость -

Без комментариев.

5.01.2020 13:39
месный

ой нада-же прям обеспокоен?
А когда он всех граждан чпокнул на пол зарплаты (курс доллара все помним), чтобы своим добавить, когда нормальные продукты запретил и страну фальсификат за те-же бабки и даже поболее захлестнул оно о чём думало?!

Или только тех россиян про которых Навальный постоянно говорит?

5.01.2020 13:40
Гость

И кто виноват?

5.01.2020 13:47
- гость -

Прожиточный минимум:
2010 год - 4780 руб., или 165 долларов.
2020 год - 12130 руб., или 195 долларов.
Рост на 30 долларов за 10 лет.
За те же 10 лет состояние путинских друзей выросло на сотни миллиардов долларов.
Просто цифры...но они говорят, что страна скатывается в яму.....

5.01.2020 13:49
Гога

Бла бла бла.....
Я тоже много чем озабочен, в основном благодаря знаете кому

5.01.2020 13:55
- гость -

Налоги снова поднимет, сука.

5.01.2020 14:02
- гость -

А что со «стратегией-2020»?

В 2008-м году Путин с такими же ударениями, и давно ушедшим подъемом рисовал стране отличные перспективы. Официальная «Российская газета» радостно подхватывала тогда стратегию Путина, обещая, что в 2020 году «средняя зарплата в стране будет не меньше 2,7 тысячи долларов» Про пенсионеров хорошо было сказано – «в 2020 году пенсионеры будут уже получать свыше 25 тысяч рублей в месяц».

5.01.2020 14:02
Гость

Еще одно сборище, как бы по мягше сказать, трутней, а пчелы все терпят.

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