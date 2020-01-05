В Приморье девочка врезалась в дерево и погибла во время катания с горы на "плюшке"

После гибели четырехлетней девочки следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю начали проверку, пишет ТАСС. Девочка каталась с горки на тюбинге и врезалась в дерево.
"2 января в поселке Лозовом города Партизанска четырехлетняя девочка скатилась с горы на тюбинге и врезалась в дерево. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался на следующий день в больнице. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка в порядке статей 143, 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ", – говорится в сообщении ведомства.
При этом журналистам пояснили, что площадка, где произошла трагедия, не была специально оборудована для катания и зимних игр. Теперь правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Родители уроды.