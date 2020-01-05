На Алтае мужчина не дождался в гостях пельменей и напал на хозяев с кочергой

Житель села Балыктуюль в Республике Алтай избил своих односельчан кочергой и угрожал им убийством. Подозреваемый пришел к ним в гости и разозлился, что на столе не оказалось пельменей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
"В дежурную часть отделения МВД России по Улаганскому району обратилась жительница села Балыктуюль. Сельчанка сообщила, о том, что ее знакомый причинил ей побои кочергой и угрожал убийством", – говорится в сообщении.
В ходе разбирательства выяснилось, что 33-летний мужчина в нетрезвом виде пришел в гости к своим знакомым: 30-летней односельчанке и ее сожителю. Во время застолья гостю не понравилось, что хозяева накрыли скудный стол и даже не удосужились сварить ему пельменей. Мужчина схватил кочергу и стал избивать ей хозяйку. При этом он постоянно угрожал, что и вовсе убьет женщину.
Сожитель попытался защитить потерпевшую, но дебошир и ему нанес несколько ударов кочергой. В этот момент хозяйке удалось выбежать из дома и вызвать полицию. Узнав об этом, подозреваемый попытался скрыться, но участковый задержал его и доставил в отделение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Напомним, что 1 января в том же селе произошло еще одно происшествие: односельчане поругались во время застолья и один нанес другому два удара топором по голове.
Комментарии
Но то случилось в Азии,нам барнаульцам,которые ближе к цивилизованной Европе многое не понять.У него в одной руке была одна кочерга или в каждой руке по кочерёжке?
Хотя,насчёт пельменей,согласен-он был не прав.
И ведь он тоже имеет право голоса
А пельмени то у них были вообще?))
Сожительница не должна стряпать пельмений, она только для порева
Улаган кузница боевиков.