Врачи назвали напиток, который помогает понизить артериальное давление

В Хельсинкском университете провели исследование, чтобы найти способы снизить кровяное давление. Оказалось, что лучше всего с этой задачей справляется брусничный сок. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Medical Xpress.
Исследование проводила доктор Энн Кивимяки с кафедры фармакологии. Она провела эксперимент с участием лабораторных крыс, у которых повышенное артериальное давление.
В течение трех месяцев подопытным давали соки клюквы, брусники и черной смородины. Эти ягоды содержат полифенолы, которые значительно снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Наилучшие результаты показал разбавленный брусничный сок. Он способен значительно понизить артериальное давление. А концентрированный сок брусники способен улучшить состояние сосудов. По сравнению с ним, эффект от других соков оказался не таким выраженным.
"Брусничный сок не заменит лекарства, но это хорошая добавка к пище", – считает Кивимяки.
Недавно врачи также назвали продукты, которые позволяют уменьшить риск возникновения диабета. Оказалось, что важны не только продукты, но и порядок их употребления.
Комментарии
пареная калина сильно понижает давление или вино из нее, не меньше чем клюква или брусника.
пойду, налью...