Около 30 автомобилей рыбаков частично провалились под лед во Владивостоке

Почти 30 автомобилей рыбаков частично ушло под лед на острове Русском во Владивостоке. Инцидент произошел в бухте Воевода, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС России по Приморскому краю.
"Частично провалились под лед в бухте Воевода около 30 машин, часть – по крышу, часть – по капот, кто-то – по колеса. Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели – они тросами вытягивают машины", – пояснили изданию в ведомстве.
Причиной случившегося стало то, что рыбаки нарушают запрет о выезде на лед на машине. К тому же они поставили свои автомобили слишком близко друг к другу. Собеседник агентства также отметил, что глубина в том месте, где провалились транспортные средства, не превышает двух метров.
Комментарии
Вот еще паразиты на шее бюджета. Пусть оплатят услуги спасателей.