Жесткое столкновение автобуса и "легковушки" произошло в Барнауле

В Барнауле автобус № 35 столкнулся с легковым автомобилем Toyota. ДТП произошло на перекрестке ул. Малахова и ул. Германа Титова, сообщают в паблике Barnaul 22.
По словам очевидцев, виноват в столкновении водитель легковой машины, который "пролетел" на красный сигнал светофора.
Информации о пострадавших в ДТП нет.
Комментарии
Жаль автобус.
виноват в столкновении водитель легковой машины, который "пролетел" на красный сигнал светофора
Не пешик? Может власть, потому что дорогу не почистила? А может власть красный не вовремя включила?