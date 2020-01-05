Надеемся и ждем: работодатели в России планируют повысить зарплаты в 2020 году

Россияне могут рассчитывать на прибавку к зарплате в 2020 году. Большинство работодателей планируют повысить жалованье своим сотрудникам, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
При этом компании с иностранным капиталом в среднем рассчитывают поднять зарплаты на 7%, а с отечественным капиталом – на 10%. При этом 20% отечественных и 16% иностранных компаний планируют не затягивать с прибавкой и поднять зарплаты уже в январе. Остальные намереваются сделать это в течение первого полугодия.
При этом компаний с российским капиталом, которые не собираются ничего менять, оказалось 19,8%, а организаций с иностранным капиталом – всего 11,5%.
Как отмечает издание, примерно такой же прогноз дают и специалисты портала "Работа.ру". Эксперты ожидают, что в 2020 году зарплаты в России вырастут на 7-9%. При этом наиболее значительный рост можно будет наблюдать в IT-сфере – на 10-12%.
Кстати, если вы хотите знать, что точно изменится (вернее, уже изменилось) в 2020 году, читайте об этом в нашем подробном материале.
Комментарии
Сын работает как раз в IT. Зарплату с января подняли на 25%. Увы, это не российское управление ( привет кремлёвскому деду).
с чего поднимать? Выручка упала в 2 раза
Значит понизят.