Барнаульская елка вошла в пятерку самых высоких в России

Елка на площади Сахарова в Барнауле вошла в топ-5 самых высоких новогодних красавиц России. Она делит четвертное место наряду с елкой в Туле. Высота деревьев — 32 метра, сообщает ТурСтат.
Как оказалось, самая высокая новогодняя елка страны находится в Красноярске: ее высота составляет 55 метров. На втором месте — Екатеринбург (50 метров), а третью строчку поделили между собой Махачкала и Казань (40 метров).
Нужно отметить, что отдельный рейтинг составили и для живых елей. В нем на первом месте оказалась новогодняя елка в Москве (27 метров), на втором — в Уфе, а на третьем — в Сыктывкаре.
Кстати, если вы еще не побывали на барнаульской елке (мы не знаем, как такое возможно), то у вас еще есть время это сделать: демонтаж снежного городка на площади Сахарова начнут 14 января. Напомним также, что новогодняя елка в Барнауле и весь снежный городок обошлись в 8,7 млн рублей.
Комментарии
Нам бы ещё в топ по уровню жизни войти! А ёлками меряться - это как мальчишки меряються... Несерьёзно это. Ну раз по реальным жизненным критериям не выходит, то хоть так. На высшем государственном уровне царит такой же мальчишеский оптимизм.
Ждём сообщений "барнаульские зарплаты вошли в пятёрку самых высоких в России".
Кстати, а что такое "четвертное место"?