В России разработают 230 новых законопроектов в 2020 году

В России планируют подготовить 230 законопроектов в 2020 году. Именно столько предусмотрено в плане законопроектной деятельности. Его уже утвердил председатель кабмина Дмитрий Медведев, пишет ТАСС. Сам документ уже опубликован на официальном сайте правительства.
"План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное развитие, повышение качества государственного управления", – говорится в сообщении на сайте правительства.
План подготовили, чтобы реализовывать программы социально-экономического развития страны и другие программные документы президента и правительства России.
Кстати, amic.ru уже писал о нескольких законопроектах, которые планируют подготовить. Например, в России хотят скорректировать минимальный возраст для вступления в брак. А за отказ передать ребенка по решению суда собираются ввести уголовное наказание.
Комментарии
Зачем. Какие есть проверьте оставьте нужные и понятные.
Смертную казнь.
За преступления, связанные с коррупцией, финансами, процедурами выборов.
К сожалению не нашёл сколько дней в году они вообще работают.
Но у них каникулы и т.д.
По закону в день минимум.
Вот это производительность!
Держимся товарищи !!!
Лучшее конечно впереди
молодцы, хорошо работают! вот заживём то !
Пусть Недимон названия своих антинародных законов озвучит сразу...
Бешеный принтер. За последние лет 10 реально полезного по пальцам пересчитать, а исполняемого полезного еще меньше
Все... Кранты...
Голова и так пухнет от обилия законов и правок к ним.
Они хоть чуток думали о тех кто обязан их соблюдать?
Вместо работы по профилю приходится постоянно изучать законы, изменения, инструктировать сотрудников, менять инструкции, правила внутреннего контроля, строчить отчеты.
Законов настолько много, в том числе взаимоисключающих, что юристы не могут дать однозначного ответа. По запросу Налоговая и Минфин дают разные ответы!!! Это ж театр абсурда какой-то.
Лао Цзы: "Если каждый день принимается по новому закону, значит в стране царит беззаконие."
Джейсон Стетхем: "Если кража неизбежно, то красть нужно первым"
Факт. Беззаконие.