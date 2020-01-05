В России разработают 230 новых законопроектов в 2020 году

В России планируют подготовить 230 законопроектов в 2020 году. Именно столько предусмотрено в плане законопроектной деятельности. Его уже утвердил председатель кабмина Дмитрий Медведев, пишет ТАСС. Сам документ уже опубликован на официальном сайте правительства.
"План состоит из 6 разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное развитие, повышение качества государственного управления", — говорится в сообщении на сайте правительства.
План подготовили, чтобы реализовывать программы социально-экономического развития страны и другие программные документы президента и правительства России.
Кстати, amic.ru уже писал о нескольких законопроектах, которые планируют подготовить. Например, в России хотят скорректировать минимальный возраст для вступления в брак. А за отказ передать ребенка по решению суда собираются ввести уголовное наказание.
Комментарии
Зачем. Какие есть проверьте оставьте нужные и понятные.
Смертную казнь.
За преступления, связанные с коррупцией, финансами, процедурами выборов.