В Молодежном театре Алтая подготовили сразу две премьеры к новогодним праздникам

К новогодним праздникам в Молодежном театре Алтая (МТА) приготовили для барнаульцев сразу две премьеры, сообщает официальный сайт города. Жителям города предлагают провести праздничные выходные за просмотром новых спектаклей.
Первая постановка – "Золушка" по знаменитому произведению Шарля Перро. Над ней работали режиссер и хореограф из Москвы Татьяна Безменова, а также красноярский художник Елена Турчанинова. Инсценировку доверили молодому пермскому драматургу Илье Губину. В МТА отметили, что это семейный спектакль. Премьерные показы будут продолжаться до 8 января.
А для зрителей постарше в театре подготовили новую комедию от режиссера Андрея Воробьева. Кстати, за основу взята пьеса 1787 года "Камедыя" Каэтана Марашевского, которого считают основателем белорусской драматургии. "Крестьянин Дёмка, простой и открытый парень, трудится не покладая рук, но его жена, шумная баба Маланья, вечно его пилит. Частенько Дёмка заглядывает в корчму к местному еврею Давиду, чтобы выпить как следует. У выпивохи накопились должки, которые Давид хочет вернуть. Дёмка сгибается от ежедневных трудов и забот и винит во всех своих мучениях Адама, первого человека, за грех которого теперь расплачиваются простые люди. Внезапно появляется Чёрт и предлагает крестьянину деньги, но не просто так, конечно, а за испытание человеческой силы и воли. Выдержит ли Дёмка испытание, выиграет ли пари?" – именно так звучит описание сюжета новой постановки.
Кстати, примечательно, что спектакль поставили на трасянке – интуитивно понятной современной смеси русского и белорусского языков.
Комментарии