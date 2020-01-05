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Из ресторана – в больницу: в Роспотребнадзоре назвали самые опасные блюда

, ИА "Амител"
Если заметили майонез – бегите
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор напомнил россиянам о самых опасных блюдах, которые подают в ресторанах. Кроме того, на официальном сайте ведомства пояснили, что нужно делать, если вы отравились в месте общепита. 

Самыми опасными, как выяснилось, являются многокомпонентные салаты. Причем в первую очередь те, которые заправлены майонезом. Кроме того, высок риск инфицирования при употреблении в местах общепита шаурмы, изделий из рубленого мяса, студней, пирожных и тортов с кремом.

Если вы заметили у себя первые признаки отравления, сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют немедленно обратиться к врачу. Это нужно не только для того, чтобы получить помощь, но и для получения медицинского заключения, отмечают в ведомстве. Важно доказать связь между ужином в ресторане и отравлением. Для этого лучше всего сохранить у себя чек. Если чека нет, то можно найти свидетелей. Затем следует написать претензию владельцу заведения. 

В сообщении также отмечается, что в том случае, если мирно решить ситуацию не удалось, следует обращаться в суд. 

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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