Эксперты назвали самые дешевые автомобили в России

Традиционный рейтинг самых дешевых новых автомобилей в стране опубликовала "Российская газета". При этом цены на них заметно выросли по сравнению с прошлым годом, отметили эксперты издания.
Важно, что речь идет только о новых автомобилях, которые можно приобрести в российских дилерских центрах. При этом в десятке самых дешевых машин оказались только автомобили родственных друг другу брендов, а именно альянса Lada-Renault-Nissan. Сотрудничество позволяет этим брендам держать цены на более низком, нежели у конкурентов, уровне, подчеркнули в "РГ".
Итак, топ-10 самых дешевых автомобилей в России на начало 2020 года выглядит следующим образом.
1. седан Lada Granta - 455 900 рублей;
2-3. лифтбек Lada Granta - 472 900 рублей;
2-3. хэтчбек Lada Granta - 472 900 рублей;
4. универсал Lada Granta - 482 900 рублей;
5. седан Datsun on-DO - 490 000 рублей;
6. внедорожник Lada 4x4 - 538 900 рублей;
7. хэтчбек Datsun mi-DO - 555 000 рублей;
8. универсал Lada Granta Cross - 574 900 рублей;
9-10. седан Renault Logan 2019 г.в. - 577 000 рублей;
9-10. хэтчбек Renault Sandero 2019 г.в. - 577 000 рублей.
Напомним, что с 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь, если вы приобрели новую машину, получить госномера можно прямо в автосалоне.
Комментарии
а что из этого- автомобили?
Полляма при зарплате 12-14 тыщ... Самые дешевые авто...
Год-два назад дацунов на дорогах много было. Сейчас менее заметны.