Спас тысячи жизней: глава Минздрава выразила соболезнования близким хирурга Павленко

За годы своей деятельности хирург Андрей Павленко спас тысячи жизней, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она выразила соболезнования жене хирурга и его близким, текст которого опубликован на официальном сайте Минздрава. Павленко скончался от рака желудка 5 января в Санкт-Петербурге.
"Не стало Андрея Николаевича Павленко, одного из ведущих хирургов-онкологов страны. Последние два года он сам боролся со смертельным заболеванием, от которого за время работы спас не одну тысячу людей", — говорится в сообщении.
При этом министр отметила, что Павленко помог тысячам больных не только своим профессиональным трудом, но и личным примером борьбы со смертельным заболеванием.
"Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян. Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление", — написала Скворцова в телеграмме.
О смерти Павленко в воскресенье, 5 января, сообщила его жена Анна. У одного из самых известных в стране хирургов-онкологов обнаружили рак желудка третьей стадии в марте 2018 года. С тех пор врач начал вести подкасты и видеоблог, где подробно рассказывал о своей борьбе с онкологией. Накануне своей смерти, 1 января, Павленко опубликовал в Facebook прощальный пост, где призвал других больных не сдаваться в борьбе с заболеванием.
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