В МВД назвали купюры, которые чаще всего подделывают мошенники в России

Чаще всего российские фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России. Кроме того, не менее популярны у мошенников купюры достоинством €500 и $100. При этом доля фальшивых купюр в стране сравнительно невелика, подчеркнули в ведомстве.
"Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом 5000 и 1000 рублей. Среди выявленных фальшивок поддельные денежные знаки иностранных государств чаще встречаются номиналом $100 и €500", — пояснили изданию в министерстве.
При этом новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей совсем не популярны у злоумышленников: их подделывают значительно реже.
В МВД РФ также отметили, что за первые шесть месяцев 2019 года в России выявили около 41 тысячи фальшивых купюр. Это в 1,2 раза меньше, чем за тот же период в 2018 году.
При этом из всех обнаруженных фальшивок 39,5 тысяч — поддельные купюры в рублях, а около 1,9 тысяч — в иностранной валюте.
Напомним, недавно в Барнауле мужчина пытался приобрести драгоценную монету, но его обманули. Деньги он перечислил, но никакой монеты так и не получил.
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