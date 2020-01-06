От -4 до -14: какой будет погода в первый понедельник года в Алтайском крае

Теплая погода продолжает баловать Алтайский край в начале 2020 года. В первый понедельник, 6 января, регион ждет температура от -4 до -9 градусов, местами в южных районах до -14, передает гидрометцентр.
"Днем в регионе преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", – уточняют в ЦГМС.
Ветер южный, 2-7 м/с, с усилением до 12 м/с. Штормовое предупреждение отсутствует.
В Барнауле столбик термометра в течение дня будет в пределах от -7 до -9. Также без осадков и с гололедицей. Ветер южный, 2-7 м/с.
Комментарии