Боролся сам и помогал другим: каким запомнят хирурга-онколога Андрея Павленко

Хирург Андрей Павленко скончался 5 января в Санкт-Петербурге от рака желудка. Он был одним из самых успешных оперирующих онкологов в России. В марте 2018 года у врача обнаружили агрессивную форму рака желудка третьей стадии. С тех пор Павленко превратился в пациента, но и врачебное дело не бросил. Совместно с изданием "Такие Дела" он запустил проект "Жизнь человека", где в подкастах и видеоблоге подробно рассказывал о своей борьбе за жизнь.
Он не только профессиональным трудом спасал жизни, но и показал собственным примером тысячам больных, что с раком можно и нужно бороться. Даже в своем предсмертном обращении он призвал людей не сдаваться. Подробнее о том, кем был Андрей Павленко, сколько всего сделал для отечественной медицины и какие планы реализовать не успел — в видеоматериале amic.ru.
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