Не ходи один и не пей: МЧС предупреждает об опасности зимней рыбалки

Алтайские спасатели предупреждают об опасности зимней рыбалки. И делают это не только на сайте МЧС, но и лично, во время рейдов по популярным местам ловли.
Так, накануне межведомственные рабочие группы и подразделения государственной инспекции по маломерным судам провели 11 плановых патрулирований в Славгороде, Барнауле, Змеиногорске, Бийске, а также Калманском, Быстроистокском, Алтайском, Рубцовском, Усть-Пристанском, Каменском и Шелаболихинском районах. Сотрудники ГИМС провели 119 профилактических бесед, вручили 141 памятку любителям зимней рыбалки.
В МЧС напоминают основные правила безопасной зимней рыбалки:
- не ходите на лед в одиночестве, лучше с компанией единомышленников, особенно в морозы;
- сообщите семье о месте рыбалки и примерном времени возвращения;
- одевайтесь тепло, одежда должна быть с вентиляцией;
- не сидите долго без движения;
- не пейте.
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