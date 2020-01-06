"Наша икона". Умер народный артист Геннадий Пискунов

Народный артист России Геннадий Пискунов скончался на 74-м году жизни в московской клинике, сообщают российское информагентство ТАСС.
"Эта новость нас всех выбила из колеи... Это, конечно, человек-эпоха, эпоха-легенда. Великолепный мастер, потрясающий певец, обладавший невероятно красивым, густым басом, — сказала она. — Геннадий Венедиктович такая, можно сказать, наша икона, потому что все артисты, в основном мужского состава, конечно же, равнялись всегда на него. Он был образцом школы, образцом вокалиста, образцом гражданина, мужчины. В нем сочеталось очень много качеств, которыми можно было только восхищаться", — рассказала заведующая труппой театра Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац Ольга Толоконникова.
Дата и место прощания и похорон пока не объявлены.
Пискунов — выпускник ГИТИСа. В разные годы играл в Московском театре оперетты, в театрах Тамбова и Саратова. В Детском музыкальном театре имени Сац начал работать ещё во время учебы. Исполнял партии в операх "Чио-Чио-Сан" Пуччини, "Евгений Онегин" Чайковского, "Волшебная флейта" Моцарта, "Алеко" Рахманинова, а также играл роль Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского.
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