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Экономисты предрекают рост цен на хлеб и овощи в России

, ИА "Амител"
Это при том, что в России за чертой бедности официально живет более 19,2 млн россиян
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Цены на хлебобулочные изделия, овощи, яйца и некоторые другие продукты, скорее всего, будут расти в 2020 году. Об этом говорят эксперты, опрошенные Ura.ru.

"У нас четвертый класс зерна, который являлся кормовым, объявили хлебным. Для него закупают дорогой улучшатель, чтобы повышать качество изначально плохой пшеницы. Во многих регионах отсутствуют селекционные центры, из-за чего приходится завозить пшеницу из южных областей. Это приводит к постоянному подорожанию хлеба, и поэтому булка в магазине стоит 50-60 рублей, а могла бы восемь-десять рублей", – рассказал агентству главный научный сотрудник Россельхозакадемии, академик РАН Виктор Драгавцев.

Есть также предположение о росте цен на некоторые овощи, например, картофель, свеклу, морковь, лук. А еще яйца.

Добавим, что по данным РИА "Рейтинга", в Дагестане и Ингушетии жители тратят на еду более половины своего дохода. В Москве, Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе – в два раза меньше. По статистике 19,2 миллиона россиян живет за чертой бедности.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.01.2020 09:53
- гость -

Ну и что?
Главное - ипотека дешевеет, президент об этом позаботился.
А ещё газопроводы, длинные и толстые, у нас во все стороны торчат.

6.01.2020 10:05
- гость -

Без экономистов знаем. При падении экономики цена растет . Одни перекупы и мошенники .

6.01.2020 10:05
- гость -

Спасибо деду за Победу

6.01.2020 10:08
- гость -

Мы готовы и к карточке на хлеб. Не жили богато не хрен начинать.

6.01.2020 10:15
- гость -

Хорошую пшеничку за рубеж а 4 й класс с улучшателями на внутренний рынок... Неплохо неплохо...

6.01.2020 11:35
Filin

Научный сотрудник почему-то ничего не понимает в ценообразовании хлеба. Цена пшеницы в нем ничтожна по сравнению с накладными расходами, электричеством и тд

6.01.2020 12:23
- гость -

Зато подешевеют яхты, шлюхи и ролс-ройсы. Так что инфляция будет низкой, в пределах плановых показателей.

6.01.2020 12:43
- гость -

Ребяты, голосуйте за наше все и его партию!!!

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