Власти объяснили появление в алтайском селе "голой" теплотрассы

Администрация Шипуновского района пояснила порталу amic.ru, почему в райцентре находится оголенная теплотрасса. Власти сообщили, что скоро объект будет утеплен, как и положено.
"С середины декабря и с 3 января МУП "Шипуновский" ведет в плановом режиме работы по монтажу поставленного оборудования. Обозначенная в опубликованном материале проблема в селе Шипуново по улице Садовой будет решена в ближайшее время", – пояснили в администрации.
Там добавили, что конкурс на поставку котельного оборудования, в том числе утеплителя (скорлупы) начался в октябре. Все материалы поступили в конце декабря. Но запланированные работы по изоляции теплотрассы пришлось перенести в связи с погодными условиями.
При этом температурный режим в жилых помещениях, отапливаемых данной теплотрассой, соответствует установленным нормам.
Напомним, видео о "голой" теплотрассе было опубликовано в сообществе "Инцидент Барнаул".
Комментарии
Дураки и болтуны главное богатство .
Что ты... Поставки тендеры-шмендеры... Видимость работы...
"При этом температурный режим в жилых помещениях, отапливаемых данной теплотрассой, соответствует установленным нормам", за чей счет?
В расход, как врагов-народа, со всей проллетарской ненавистью...