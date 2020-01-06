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Росстандарт нашел фальсифицированное топливо на четырех заправках Алтайского края

, ИА "Амител"
Проверку не прошло дизтопливо и бензин марки АИ-92 и АИ-95
Фото: vladtime.ru

Фото: vladtime.ru

157 автомобильных заправок попали в список Росстандарта с фактами реализации фальсифицированного топлива. Проверки проводились в течение всего 2019 года. В число заправок, где допустили нарушения требований к качеству продукта, попали и четыре АЗС Алтайского края, сообщает портал amic.ru со ссылкой на официальный документ ведомства.

В документе указаны следующие заправки:

  • АЗС № 12 "Лукойл" (ООО "Региональные продажи") по адресу Бийский район, поселок Чуйский, 374 км автодороги Новосибирск – Бийск – Ташанта. Нарушение выявлено по дизтопливу марки ДТ-З-К5, а именно "фактическая доля серы 23,3 мг/кг, при норме не более 10 мг/кг".
  • АЗС "Газнефтепродукт" (ООО "Газнефтепродукт") по адресу Первомайский район, 185 км трассы Новосибирск – Ташанта. Проверку не прошел бензин марки АИ-92 и АИ-95, нарушение: "массовая доля серы в образце марки АИ-95-К5 составила 65,9 мг/кг, при норме не более 10 мг/кг, массовая доля серы в образце марки АИ-92-К5 составила 12,2 мг/кг, при норме не более 10 мг/кг".
  • АЗС Clever (ИП Руденко Н.Н.) по адресу Первомайский район, село Березовка (211 км а/д Новосибирск – Бийск – госграница с левой стороны в р-не с. Березовка). Нарушения выявлены при исследовании дизтоплива и бензина разных марок: "Бензин марки АИ-95-К5: массовая доля серы составила 39,5 мг/кг при норме не более 10 мг/кг. Бензин марки АИ-92-К5: массовая доля серы составила 12,4 мг/кг при норме не более 10 мг/кг. Дизельное топливо зимнее марки ДТ-З-К5: массовая доля серы составила 2100 мг/кг при норме не более 10 мг/кг. Дизельное топливо летнее марки ДТ-Л-К5: массовая доля серы составила 94,9 мг/кг при норме не более 10 мг/кг".
  • АЗС "Форсаж" (ИП Гауцель С.И.) в Новоалтайске на улице Деповская, 57. Нарушения такие: "бензин марки Регуляр-95 (АИ-95-К5) объемная доля монометиланилина составила 0,11%, при норме – отсутствие, дизельное топливо (ДТ-Л-К5): превышение показателя – массовая доля серы: 167 мг/кг (при норме для класса 5 – не более 10 мг/кг) и по температуре вспышки в закрытом тигле в отобранном образце составило 34°С (температура вспышки в закрытом тигле при норме не ниже 55°С)".

Еще две заправки находятся в соседнем Горном Алтае: АЗС № 1 "Салекс" (ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт") в селе Турочак (ул. Телецкая, дом 55) и ООО "ТД "Транс-Ойл" в селе Майма (район винзавода, ул. Алтайская).

Кроме того, нарушения выявлены на заправках Кемеровской области (два объекта), Иркутской области (шесть заправок), Красноярском крае (две), Омской области (одна), Новосибирской области (шесть), Томской области (пять), Хакасии (пять). 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.01.2020 11:50
- гость -

Что не закрываете.Кишка тонка.

6.01.2020 11:58
- гость -

АЗС "Clever" (ИП Руденко Н.Н.) по адресу Первомайский район, село Березовка (211 км а/д Новосибирск-Бийск-госграница с левой стороны в р-не с. Березовка).

Этот же гадёнышь пьяный на BMW на пр Ленина людей загубил..

6.01.2020 12:10
- гость -

Нашел и что.Все кругом паленка. Толку ноль от всех надзоров.

6.01.2020 12:38
- гость -

Как можно бенз фальсифицировать? Ослиной мочой?

6.01.2020 12:43
Шатал Труба

11:58, лишь бы на вентилятор кинуть!!! Хоть бы имя отчество вспомнил, не правда ли гость??

6.01.2020 13:04
- гость -

Да, Руденко это тот самый Руденко

6.01.2020 13:05
- гость -

Это список тех кто не заплатил? Остальные внесли вклад в спец фонд и их в этом списке нет. Или какая то другая схема?

6.01.2020 13:09
Шатал Труба

13:04, да, как там говорится: в России, дураков лет на 100 ..... Читаем мой предыдущий пост, ну если сможем.

6.01.2020 13:15
- гость -

По содержанию серы ДТ можно разделить:

Очень много. К данной категории относится солярка (соляровое масло), которая актуальна для сельхоз техники, котлов на жидком топливе и в аналогичных ситуациях.
Средне. Данную позицию стабильно удерживают Евро-3 и Евро-4, потому что у них доли приблизительно равнозначные.
Минимум. Лидирующую позицию уже много лет удерживает стандарт Евро-5, который регламентирует минимальное содержание серы и при этом максимальный КПД.

Каждый вариант пользуется заслуженной популярностью в определенных ситуациях,

6.01.2020 13:15
Сбербанк издевается

Если журналисты проявят оперативность и метнутся на Северо- Западную,54 (Барнаул), то смогут запечатлеть очередь в300 с лишком человек в отделение Сбера. Сегодня с 10 до 14 на весь город работают 5 филиалов. На мониторе банка в 12-30 было видно, что обслужили уже 153 человека. Терминал выдает талоны уже четвертой сотни клиентов.

6.01.2020 13:45
- гость -

Лукойл бодяжит дизтопливо?
вот это да, один из лучших акционеров РОссийских, вот это да.

6.01.2020 13:59
Буська

Некондиционное по содержанию серы дизтопливо - это явно продукт "самоварных" нефтезаводов с Северного Кавказа.

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