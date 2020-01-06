Двух россиян задержали в Таиланде за секс на пляже

Двое граждан России – девушка и мужчина – оказались втянутыми в пикантное разбирательство в курортном городе Паттайя в Таиланде. Их задержала полиция за секс на пляже, сообщают Bangkokpost.
"Русская пара была арестована и оштрафована за секс на пляже Паттайи в субботу в 15:30, после того, как их увидели в процессе занятия сексом", – сообщает издание.
26-летний мужчина и 19-летняя девушка были доставлены в полицейский участок и оштрафованы на 5000 батт каждый – наивысший возможный штраф за нарушение. В рублях это чуть больше 10 тысяч.
Туристическая полиция заявила, что оба туриста были пьяны.
Комментарии
а чего новость сократили в два раза? первая-то куда информативнее была
Удачи.
Материнский капитал манит..
буксы загорели от перегрева.
Понять и простить