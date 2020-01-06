Какие храмы Барнаула проведут рождественские богослужения в ночь с 6 на 7 января

Рождественские богослужения пройдут в барнаульских храмах ночью 6 января и утром 7 января. В Алтайской митрополии рассказали, когда и где именно верующие смогут поприсутствовать на службе.
Главная служба в краевой столице пройдет в ночь с 6 на 7 января в Покровском кафедральном соборе (ул. Никитина, 137). Здесь богослужение совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Расписание для этого храма:
- 6 января, 8:00 – Царские Часы. Изобразительны. Великая вечерня. Литургия св. Василия Великого;
- 6 января, 17:00 – Всенощное бдение;
- 6 января, 23:00 – Встреча архиерея;
- 6 января, 23:30 – Божественная литургия архиерейским чином;
- 7 января, 16.00 – Великая вечерня;
- 8 января, 8:30 – Божественная литургия.
В Дмитриевском храме (площадь Спартака, 10) службы пройдут:
- 6 января, 8:00 – Царские Часы. Литургия св. Василия Великого;
- 6 января, 17:00 – Всенощное бдение. Исповедь во время Богослужения. Во время праздничной Божественной литургии исповедь совершаться не будет;
- 7 января, 00:00 – Божественная литургия;
- 7 января, 9:00 – Божественная литургия;
- 7 января, 12:00 – Рождественский концерт воскресной школы и хора молодежного объединения "Слово";
- 7 января, 16:00 – Великая вечерня, утреня.
Службы в Александро-Невском соборе (Антона Петрова, 221):
- 6 января, 8:00 – Царские Часы и литургия св. Василия Великого
- 6 января, 17:00 – Рождественское Всенощное бдение. Исповедь;
- 6 января, 23:40 – Часы;
- 7 января, 00:00 – Ранняя Божественная литургия. (Желающим причаститься на ночной Божественной Литургии следует прийти на Всенощное бдение, которое состоится накануне в 17:00.)
- 7 января, 8:.40 – Поздняя Божественная литургия;
- 7 января, 17:00 – Великая Рождественская вечерня.
Иоанно-Богословский храм (Шумакова, 25а)
- 6 января, 8:00 – Царские Часы. Изобразительны. Великая вечерня. Литургия св. Василия Великого. Исповедь;
- 6 января, 17:00 – Всенощное бдение с Великим повечерием. Исповедь;
- 7 января, 00:00 – Ночная Божественная литургия св. Иоанна Златоуста;
- 7 января, 9:00 – Вторая божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь;
- 7 января, 17:00 – Вечернее богослужение;
- 8 января, 8:30 – Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.
Иоанно-Предтеченский храм (ул. Мамонтова, 19, ВДНХ, Нагорный парк):
- 6 января, 8:00 – Царские часы. Великая вечерня. Литургия;
- 6 января, 17:00 – Рождественское вечернее богослужение;
- 6 января, 23:40 – Часы;
- 7 января, 00:00 – Божественная литургия Рождества Христова;
- 7 января, 11:00 – Рождественский молебен.
Желающим причаститься на ночной Божественной литургии следует прийти на Всенощное бдение, которое состоится накануне в 17:00.
Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (Ядринцева, 66):
- 6 января, 17:00 – Всенощное бдение;
- 7 января, 00:00 – Ночная Божественная литургия;
- 9 января, 17:00 – Всенощное бдение.
Храм Петра и Павла (пос. Южный):
- 6 января, 8:00 – Царские Часы. Исповедь. Великая вечерня. Божественная литургия св. Василия Великого. По окончании литургии освящение сочива;
- 6 января, 16:00 – Великое Всенощное бдение. Лития. Исповедь;
- 6 января, 23:30 – Часы. Ночная Божественная литургия Иоанна Златоуста;
- 7 января, 16:00 – Великая Вечерня. Утреня с великим славословием (1 час);
- 8 января, 8:30 – Часы. Божественная литургия;
- 8 января, 16:00 – Вечерня. Утреня (1 час).
Храм Живоначальной Троицы (ул. Аванесова, 102).
- 6 января, 09:30 – Царские часы. Литургия Василия Великого;
- 6 января, 17:00 – Всенощное бдение с Великим повечерием. Исповедь;
- 6 января, 00:00 – Ночная Божественная литургия св. Иоанна Златоуста;
- 7 января, 17:00 – Вечерняя служба попразднества Рождества Собора Богородицы;
- 8 января, 09:30 – Божественная литургия Иоанна Златоуста. По окончании детский праздник.
Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии селе Березовка:
- 6 января, 08:00 – Царские часы. Изобразительны. Великая вечерня. Литургия св. Василия Великого;
- 6 января, 17:00 – Всенощное бдение;
- 6 января, 23:30 – Часы;
- 7 января, 00:00 – Литургия св. Иоанна Златоуста;
- 10 января, 17:00 – Вечернее богослужение.
Храм святителя Спиридона Тримифунтского в селе Санниково:
- 6 января, 8:30 – Божественная литургия;
- 6 января, 17:00 – Всенощное бдение;
- 7 января, 00:00 – Божественная литургия;
- 7 января, 8:30 – Поздняя Божественная литургия.
8 января в 17:00 в концертном зале АГИК (Ленина, 66) пройдет рождественский концерт "Архиерейская ёлка" с участием детских хоров воскресных школ, храмов Барнаула, академического хора им. А.Б. Тарнецкого, барнаульского детского хора. Вход свободный.
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