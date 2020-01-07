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Что нельзя делать на Рождество, чтобы прожить год в благополучии и достатке

, ИА "Амител"
Почему 7 января боялись пить воду и надевать ношеную одежду
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

7 января православные христиане отмечают один их главных церковных праздников – Рождество Христово. Как и любой другой праздник календаря он имеет свои традиции и суеверия. На Руси даже верили, как пройдет Рождество, таким и будет весь год. Что это за праздник, чем нельзя заниматься на Рождество и какие дела принесут удачу и благополучие в 2020 году – читайте в материале amic.ru.

1
Что за праздник Рождество Христово?

7 января православные христиане отмечают рождение во плоти Иисуса Христа. В библейском предании говорится, что Дева Мария вместе с мужем Иосифом перед рождением ребенка пришла в Вифлеем, чтобы поучаствовать в переписи населения. Мест для ночлега в городе не было, поэтому пастухи приютили их в пещере, где жили коровы и овцы. Именно здесь ночью родился Иисус.

Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится только у евангелиста Луки: "Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".

О рождении Спасителя людей оповестила Вифлеемская звезда, которая засияла в небе. Согласно библейскому преданию, этот знак увидели волхвы и поспешили поздравить Деву Марию с рождением сына. Они подарили ему ладан, золото и смирну и поклонились как новому царю Иудеи.

Узнав об этом, правящий царь Иудеи Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Тогда семья Иосифа была вынуждена бежать в Египет и находилась там до смерти царя Ирода.

2
Какие народные традиции у Рождества Христова?

Утром 7 января принято ходить в церковь на божественные литургии, а после накрывать праздничный стол и собирать гостей. Хотя помимо этого люди следовали и народным обычаям и традициям, так как верили, что соблюдение всех правил поможет прожить весь год без бед и несчастья.

В этот праздник в деревнях сооружали соломенный стог и сжигали его. Люди собирались рядом у костра, сидели молча и ждали, пока солома полностью не выгорит. По народному поверью, это позволяло привлечь умерших предков погреться у огня.

К Рождеству хозяева обязательно мылись в бане, стелили чистую скатерть, надевали новую одежду, потому что верили, что если это сделать, то год будет урожайным.

Дома накрывали праздничный стол. Обязательным было блюдо из свинины: зажаренный поросенок, жареное мясо кусками, свиной студень, фаршированная свиная голова и прочее. Также угощали пирогами с разными начинками и сладостями.

Еще была традиция связывать ножки обеденного стола веревкой, чтобы скотина не убегала из стада.

3
Что нельзя делать 7 января?

На Руси верили, что в Рождество (и до самого Крещения) нельзя было заниматься производственным трудом – всей той работой, которая сопряжена с созданием, развитием, рождением чего-то нового. Поэтому большинство запретов 7 января связано с ремеслами. Считается, что на Рождество Христово нельзя шить, вязать, плести, ткать.

Чтобы избежать бед и несчастий, ничего в этот день не мастерили, а чтобы скотина не осталась в грядущем году без приплода – не гнули обручей, полозьев и хомутов. 

Уборку на Рождество не делали. Считалось, что выносить мусор из избы нельзя вплоть до празднования Старого Нового года. Собранный мусор, согласно народным поверьям, нужно вынести на улицу 14 января, развеять по ветру или сжечь. Крестьяне считали, что после такого обряда никакие злые духи не будут беспокоить их в течение целого года.

7 января нельзя надевать старую, грязную и ношеную одежду, иначе, согласно поверью, год будет неурожайным. Поэтому заранее готовили перед Рождеством новый наряд.

В первое рождественское утро нельзя было пить за завтраком воду, так как на Руси верили, что тогда все лето будет мучить сильная жажда. 

Мужчинам на Рождество не разрешали ходить на охоту или рыбалку. Вообще, у крестьян существовала традиция: хозяин избы не должен был выходить в этот день со двора, чтобы из дома не ушло благополучие и достаток.

В этот праздник нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом.

На Рождество нельзя отказывать в милосердии и помощи, даже незнакомцев было принято приглашать за праздничный стол.

Церковь негативно относится к гаданию, поэтому заниматься темными делами и магией на Рождество ни в коем случае нельзя. Хотя по народным представлениям запрета такого не было. Ведь в дохристианский период на Руси в этот день люди гадали и ворожили, так как наступало время Святок.

4
Как принести в дом достаток и удачу?
В народе существовало несколько денежных примет. 

Если на Рождество потерять какую-нибудь вещь, то в новом году следовало ждать убытки. А если, наоборот, найти вещь, особенно ценную, то в доме будут водиться деньги. 

Еще одна денежная примета Рождества – запечь пирог с монеткой. Кому она достанется, того ждет много денег.

А вот если разлить чай или кофе за рождественским столом, то это считалось предвестником приятных новостей и удачи. 

5
А были еще какие-нибудь народные приметы и поверья на Рождество?

Да. Одно из распространенных связано с первым гостем. В народе верили, что если первым в дом 7 января зайдет женщина, то вся семья будет год болеть.

Чистое и звездное небо сулило урожайный и хлебосольный год. 

Если на Рождество оттепель, то ждали теплую и раннюю весну. А вот если были морозы, то в народе верили, что холодно будет и на Крещение.

Плохую погоду ждали, если 7 января кошка в доме драла стены, а если животное скрутилось в клубок, то это предвещало сильные морозы.

Высокие сугробы 7 января предвещают благополучный год.

Если хозяйка в этот день разбила посуду, это к ссоре.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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