Не тронь чужую сумку! Жителям Алтайского края напомнили правила безопасности

Обращайте внимание на подозрительных людей, оставленные без присмотра вещи, они могут быть источником опасности, напоминают в антитеррористической комиссии Алтайского края.
"Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. Брошенные предметы и вещи, включая сумки, пакеты, свертки и даже детские игрушки", – обращаются представители комиссии к населению.
Специалисты напоминают, к оставленным без присмотра вещам нельзя прикасаться, не стоит проверять их на ощупь, трогать, передвигать, вскрывать или пинать. Не оставляйте свой багаж и не берите ничего из рук незнакомцев. О подозрительных гражданах и предметах сообщайте сотрудникам правоохранительных органов, служб безопасности или администрации объекта (водителю, если находитесь в общественном транспорте). Если их нет поблизости, без паники и спешки покиньте это место.
И не забывайте, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма (из хулиганских побуждений) влечет уголовную ответственность.
Телефоны экстренных служб:
112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб;
01 – пожарная охрана (вызов с сотового телефона — 101);
02 - полиция (с сотового – 102, 128 – телефон доверия);
03 – скорая помощь (с сотового телефона – 103);
04 – аварийная газовая служба (с сотового телефона – 104).
(3852) 63-81-55 – телефон доверия УФСБ России по Алтайскому краю.
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