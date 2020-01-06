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Салаты, шаурма и котлеты. Эксперты назвали блюда, от которых можно словить инфекцию

, ИА "Амител"
Роспотребнадзор напоминает о пищевых отравлениях и болезнях, передающихся с пищей
Фото: kafekuhnya.by

Фото: kafekuhnya.by

Некоторые продукты питания могут передавать возбудителей сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней, напоминают в Роспотребнадзоре. А также сообщают, какие блюда могут вызвать недомогание.

 

"Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций", – уточняют в ведомстве.

Одна из причин пищевых отравлений – нарушение технологии приготовления блюд, неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами.

Такие блюда нужно есть свежими, остатки хранить не более суток. При готовке дома тщательно мойте руки, используйте раздельные доски для нарезки сырых продуктов и готовых к употреблению, тщательно мойте фрукты, овощи и зелень.

При покупке готовых блюд или полуфабрикатов в магазине обращайте внимание на дату изготовления продукта и срок его реализации.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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