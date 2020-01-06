"Ирландец" и "Джокер" уступили в борьбе за "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус". В числе победителей картины "1917", "Однажды в… Голливуде", актеры Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер.
В номинации "Лучшая драма" победил фильм "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны. За статуэтку боролись также картины "Брачная история" Ноа Баумбаха, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Джокер" Тодда Филлипса и "Два папы" Фернанду Мейреллиша.
"Лучшей комедией/мюзиклом" признали "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино. А самого режиссера – лучшим сценаристом.
Хоакин Феникс стал "Лучшим актером в драме" за роль в "Джокере", а актером второго плана – Бред Питт за участие в "Однажды в... Голливуде". Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в "Джуди". Звание "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание" получила рэп-исполнительница Awkwafina, в той же номинации для актеров-мужчин победил Тэрон Эджертон, за роль в "Рокетмене".
"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. А сериал "Чернобыль" телеканала HBO стал лучшим в категории коротких сериалов.
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